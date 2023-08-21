Ціна заголовків - по бригаді ЗСУ вдарили п'ять разів за добу після новини про передислокацію

https://racurs.ua/ua/n186419-cina-zagolovkiv-po-brygadi-zsu-vdaryly-p-yat-raziv-za-dobu-pislya-novyny-pro-peredyslokaciu.html

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По 82 бригаді завдали 5 авіаударів за добу після появи у ЗМІ інформації про їхнє переміщення.

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Міноборони нагадало, що за поширення подібної інформації встановлена кримінальна відповідальність.

Передісторія: днями американське видання Forbes опублікувало статтю, у якій розповідалося про переміщення 82 бригади на півдні України та їхню участь у наступі.

За несанкціоноване поширення такої інформації встановлено кримінальну відповідальність, яка передбачає до восьми років ув’язнення.