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Шведские боевые машины CV90 будут производить в Украине - Зеленский подтвердил
Шведские боевые машины CV90 будут производить в Украине — Зеленский подтвердилhttps://racurs.ua/n186421-shvedskie-boevye-mashiny-cv90-budut-proizvodit-v-ukraine-zelenskiy-podtverdil.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що шведські бойові машини CV90 вироблятимуть в Україні. Про це глава держави розповів у відео з борту літака під час перельоту зі Скандинавії до Греції.
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Зеленський від суботи перебував з візитами у Швеції, Данії та Нідерландах.
Зараз президент уже прибув до Греції.
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції оборонну співпрацю, зокрема бойові машини піхоти CV-90. Українські військові успішно використовують CV-90 на фронті. За словами президента, їх планують виробляти в Україні.
Представники України та Швеції підписали декларацію про намір щодо спільного виробництва й обслуговування цих шведських БМП.
У травні 2023 року Україна отримала 50 БМП CV9040С у рамках військової допомоги з арсеналу Збройних сил Швеції.
Основним озброєнням цієї БМП є 40-мм автоматична гармата Bofors та спарений 7,62 мм кулемет, розміщені в стабілізованій башті. Це дає можливість ведення прицільного вогню на ходу.
Окрім того, CV9040 відрізняється високою прохідністю, і ця характеристика робить цю шведську БМП буквально незамінною для ЗСУ.
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