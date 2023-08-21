Зеленський повідомив, що шведські бойові машини CV90 вироблятимуть в Україні

https://racurs.ua/ua/n186421-shvedski-boyovi-mashyny-cv90-vyroblyatymut-v-ukrayini-zelenskyy-pidtverdyv.html

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що шведські бойові машини CV90 вироблятимуть в Україні. Про це глава держави розповів у відео з борту літака під час перельоту зі Скандинавії до Греції.

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Зеленський від суботи перебував з візитами у Швеції, Данії та Нідерландах.

Зараз президент уже прибув до Греції.

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції оборонну співпрацю, зокрема бойові машини піхоти CV-90. Українські військові успішно використовують CV-90 на фронті. За словами президента, їх планують виробляти в Україні.

Представники України та Швеції підписали декларацію про намір щодо спільного виробництва й обслуговування цих шведських БМП.

У травні 2023 року Україна отримала 50 БМП CV9040С у рамках військової допомоги з арсеналу Збройних сил Швеції.

Основним озброєнням цієї БМП є 40-мм автоматична гармата Bofors та спарений 7,62 мм кулемет, розміщені в стабілізованій башті. Це дає можливість ведення прицільного вогню на ходу.

Окрім того, CV9040 відрізняється високою прохідністю, і ця характеристика робить цю шведську БМП буквально незамінною для ЗСУ.