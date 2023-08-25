Воины группы «Кобра» уничтожили из дрона БМП россиян

https://racurs.ua/n186543-terroboronovcy-iz-gruppy-kobra-unichtojili-bmp-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

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Воїни з групи «Кобра» 75-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони «Івано-Франківщина» уразили російську БМП за допомогою FPV-дрона. Поцілити у ворожу бронетехніку з повітря вдалося на Запорізькому напрямку.

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Відеозапис роботи захисників України оприлюднило у Телеграм 25 серпня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.