Тероборонівці з групи «Кобра» знищили БМП рф на Запорізькому напрямку

https://racurs.ua/ua/n186543-teroboronivci-z-grupy-kobra-znyschyly-bmp-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

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Воїни з групи «Кобра» 75-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони «Івано-Франківщина» уразили російську БМП за допомогою FPV-дрона. Поцілити у ворожу бронетехніку з повітря вдалося на Запорізькому напрямку.

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Відеозапис роботи захисників України оприлюднило у Телеграм 25 серпня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.