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Ракурс
Крымские паблики сообщают о попадании в базу бригады береговой обороны ЧФ рф

Крымские паблики сообщают о попадании в базу бригады береговой обороны ЧФ рф

25 авг 2023, 14:21
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Кримські пабліки повідомляють про ураження бази берегової оборони ЧФ рф у селищі Перевальне.


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За інформацією моніторів, загинули щонайменше три людини, поранених від ранку привозять до сімферопольського шпиталю на вулиці Горького, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

У Перевальному дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. До початку окупації Криму у 2014 році тут базувалася 36-а бригада берегової охорони ЗС України.

Тоді бригадою командував зрадник Сергій Стороженко, який зараз начштабу російської 35 армії рф та бере участь у війні проти України.

Чекаємо на інформацію від українського Генштабу.

Источник: Ракурс


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