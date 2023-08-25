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Крымские паблики сообщают о попадании в базу бригады береговой обороны ЧФ рф
Крымские паблики сообщают о попадании в базу бригады береговой обороны ЧФ рфhttps://racurs.ua/n186546-krymskie-pabliki-soobschaut-o-popadanii-v-bazu-brigady-beregovoy-oborony-chf-rf.htmlРакурс
Кримські пабліки повідомляють про ураження бази берегової оборони ЧФ рф у селищі Перевальне.
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За інформацією моніторів, загинули щонайменше три людини, поранених від ранку привозять до сімферопольського шпиталю на вулиці Горького, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
У Перевальному дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. До початку окупації Криму у 2014 році тут базувалася 36-а бригада берегової охорони ЗС України.
Тоді бригадою командував зрадник Сергій Стороженко, який зараз начштабу російської 35 армії рф та бере участь у війні проти України.
Чекаємо на інформацію від українського Генштабу.
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