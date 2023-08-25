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Ракурс
Кримські пабліки повідомляють про ураження бази бригади берегової оборони ЧФ рф

Кримські пабліки повідомляють про ураження бази бригади берегової оборони ЧФ рф

25 сер 2023, 14:21
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Кримські пабліки повідомляють про ураження бази берегової оборони ЧФ рф у селищі Перевальне.


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За інформацією моніторів, загинули щонайменше три людини, поранених від ранку привозять до сімферопольського шпиталю на вулиці Горького, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

У Перевальному дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. До початку окупації Криму у 2014 році тут базувалася 36-а бригада берегової охорони ЗС України.

Тоді бригадою командував зрадник Сергій Стороженко, який зараз начштабу російської 35 армії рф та бере участь у війні проти України.

Чекаємо на інформацію від українського Генштабу.

Джерело: Ракурс


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