Кримські пабліки повідомляють про ураження бази бригади берегової оборони ЧФ рф

https://racurs.ua/ua/n186546-krymski-pabliky-povidomlyaut-pro-urajennya-bazy-brygady-beregovoyi-oborony-chf-rf.html

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Кримські пабліки повідомляють про ураження бази берегової оборони ЧФ рф у селищі Перевальне.

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За інформацією моніторів, загинули щонайменше три людини, поранених від ранку привозять до сімферопольського шпиталю на вулиці Горького, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

У Перевальному дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. До початку окупації Криму у 2014 році тут базувалася 36-а бригада берегової охорони ЗС України.

Тоді бригадою командував зрадник Сергій Стороженко, який зараз начштабу російської 35 армії рф та бере участь у війні проти України.

Чекаємо на інформацію від українського Генштабу.