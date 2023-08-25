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Ракурс
Видео уничтожения танка рф близ Андреевки показала 26-я бригада (ВИДЕО)

Видео уничтожения танка рф близ Андреевки показала 26-я бригада (ВИДЕО)

25 авг 2023, 19:03
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Воїни з 26-ї Окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ України Збройних сил України, оприлюднили відеозапис знищення танка окупаційної армії росії.


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Про це повідомило моніторингова група DeepState.

Підбити російський танк вдалося на східних околицях Андріївки.

Техніка була підбита прямим влучанням снаряду SMArt 155 при спробі відтягнути МТ-ЛБ, — йдеться у повідомленні DeepState.

Источник: Ракурс


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