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Видео уничтожения танка рф близ Андреевки показала 26-я бригада (ВИДЕО)
Видео уничтожения танка рф близ Андреевки показала 26-я бригада (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186553-video-unichtojeniya-tanka-rf-bliz-andreevki-pokazala-26-ya-brigada-video.htmlРакурс
Воїни з 26-ї Окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ України Збройних сил України, оприлюднили відеозапис знищення танка окупаційної армії росії.
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Про це повідомило моніторингова група DeepState.
Підбити російський танк вдалося на східних околицях Андріївки.
Техніка була підбита прямим влучанням снаряду SMArt 155 при спробі відтягнути МТ-ЛБ, — йдеться у повідомленні DeepState.
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