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Ракурс
Відео знищення танка рф біля Андріївки показала 26-та бригада

Відео знищення танка рф біля Андріївки показала 26-та бригада (ВІДЕО)

25 сер 2023, 19:03
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Воїни з 26-ї Окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ України Збройних сил України, оприлюднили відеозапис знищення танка окупаційної армії росії.


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Про це повідомило моніторингова група DeepState.

Підбити російський танк вдалося на східних околицях Андріївки.

Техніка була підбита прямим влучанням снаряду SMArt 155 при спробі відтягнути МТ-ЛБ, — йдеться у повідомленні DeepState.

Джерело: Ракурс


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