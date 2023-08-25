Відео знищення танка рф біля Андріївки показала 26-та бригада

https://racurs.ua/ua/n186553-video-znyschennya-tanka-rf-bilya-andriyivky-pokazala-26-ta-brygada-video.html

Ракурс

Воїни з 26-ї Окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ України Збройних сил України, оприлюднили відеозапис знищення танка окупаційної армії росії.

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Про це повідомило моніторингова група DeepState.

Підбити російський танк вдалося на східних околицях Андріївки.