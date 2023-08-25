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Ракурс
Зеленский провел совещание по итогам визитов в страны Европы

Зеленский провел совещание по итогам визитов в страны Европы

25 авг 2023, 21:02
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Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду за підсумками своїх візитів до Європи.


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Про це йдеться у заяві глави держави, оприлюдненій 25 серпня у Facebook.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів — саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що усі домовленості, які вдалося привезти додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати.

Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники — це максимальне розширення тренувальних місій. Військові — максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів — повне забезпечення готовності України, — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди та Данію.

Источник: Ракурс


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