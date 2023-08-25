Зеленський провів нараду за підсумками візитів до країн Європи

https://racurs.ua/ua/n186559-zelenskyy-proviv-naradu-za-pidsumkamy-vizytiv-do-krayin-ievropy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду за підсумками своїх візитів до Європи.

.

Про це йдеться у заяві глави держави, оприлюдненій 25 серпня у Facebook.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів — саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що усі домовленості, які вдалося привезти додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати.

Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники — це максимальне розширення тренувальних місій. Військові — максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів — повне забезпечення готовності України, — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди та Данію.