Скандальные куртки для ВСУ: Резников предложил пари на фоне обвинений

https://racurs.ua/n186560-skandalnye-kurtki-dlya-vsu-reznikov-predlojil-pari-na-fone-obvineniy.html

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Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі для військовослужбовців та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно придбало 180 тис. курток літніх замість зимових, тоді він подасть відставку.

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Про це Резніков повідомив «Бабелю».

Водночас, якщо ж виявиться, що оборонне відомство придбало 180 тис. зимових курток, тоді народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української правди» Михайло Ткач — піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою.

Арбітрами у цьому парі Резніков запрошує Комітет з депутатської етики Верховної Ради та Комісію журналістської етики, а спостерігачами — редакції авторитетних українських видань.

Раніше повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала 30 млн дол. за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції «Слуга народу» Геннадія Касая 26-річний Олександр Касай. Нардеп Касай входить до складу парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4,9 тис. курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 тис. дол. — постачання спочатку коштувало 142 тис. дол., а стало 421 тис. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали «зимовими».

Постачальником скандальних курток для Збройних сил України була турецька компанія Vector avia. Захищати і міністерство оборони, і куртки компанії Vector avia на комітет прийшов заступник міністра оборони Денис Шарапов — бізнес-партнер керівника офісу президента Андрія Єрмака, — зазначив журналіст Михайло Ткач.

Також зʼясувалося, що постачаннями неякісної форми з Туреччини правоохоронці зацікавилися ще в жовтні 2022 році. Тоді митники звернули увагу, що за документами з Туреччини до Молдови одяг для війська поїхав за однією вартістю, а з Молдови до України вʼїхав уже значно дорожчим.