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Буданов: Около 20% пленных рф сдаются добровольно
Буданов: Около 20% пленных рф сдаются добровольноhttps://racurs.ua/n186577-budanov-okolo-20-plennyh-rf-sdautsya-dobrovolno.htmlРакурс
Приблизно 20% полонених росіян здаються добровільно. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Радіо Свобода».
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Він зауважив, що Україна має «набагато менше» так званого обмінного фонду, ніж є в росії.
Тому що в перші дні вторгнення рф нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо, — додав він.
Також Буданов прокоментував «роботу» українських морських дронів. З його слів, 60−70% їх знищують, але це ефективна зброя. Буданов відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують.
Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля — неспівставні, то можна сказати, що це — досить ефективний спосіб, — вказав очільник ГУР.
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