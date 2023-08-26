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Ракурс
Буданов: Близько 20% полонених рф здаються добровільно

Буданов: Близько 20% полонених рф здаються добровільно

26 сер 2023, 12:42
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Приблизно 20% полонених росіян здаються добровільно. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Радіо Свобода».


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Він зауважив, що Україна має «набагато менше» так званого обмінного фонду, ніж є в росії.

Тому що в перші дні вторгнення рф нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо, — додав він.

Також Буданов прокоментував «роботу» українських морських дронів. З його слів, 60−70% їх знищують, але це ефективна зброя. Буданов відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують.

Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля — неспівставні, то можна сказати, що це — досить ефективний спосіб, — вказав очільник ГУР.

Джерело: Ракурс


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