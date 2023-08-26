Российский С-400 «Триумф» в Крыму уничтожила новая украинская ракета, заявил Данилов

https://racurs.ua/n186583-rossiyskiy-s-400-triumf-v-krymu-unichtojila-novaya-ukrainskaya-raketa-zayavil-danilov.html

Ракурс

Секретар РНБО заявив, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою.

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Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно, — сказав Данілов в ефірі «Українського радіо».

Більше деталей не розкрив.

«Ракурс» писав, що в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.

Поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», — повідомили 23 серпня в ГУР.

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

В розвідці зазначають, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Згодом журналіст Юрій Бутусов писав, що українці вдарили по російському С-400 ракетою «Нептун».