Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский С-400 «Триумф» в Крыму уничтожила новая украинская ракета, заявил Данилов

Российский С-400 «Триумф» в Крыму уничтожила новая украинская ракета, заявил Данилов

26 авг 2023, 15:10
999

Секретар РНБО заявив, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою.


.

Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно, — сказав Данілов в ефірі «Українського радіо».

Більше деталей не розкрив.

«Ракурс» писав, що в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.

Поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», — повідомили 23 серпня в ГУР.

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

В розвідці зазначають, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Згодом журналіст Юрій Бутусов писав, що українці вдарили по російському С-400 ракетою «Нептун».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров