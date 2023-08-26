Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський С-400 «Тріумф» у Криму знищила нова українська ракета, заявив Данілов
Російський С-400 «Тріумф» у Криму знищила нова українська ракета, заявив Даніловhttps://racurs.ua/ua/n186583-rosiyskyy-s-400-triumf-u-krymu-znyschyla-nova-ukrayinska-raketa-zayavyv-danilov.htmlРакурс
Секретар РНБО заявив, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою.
.
Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно, — сказав Данілов в ефірі «Українського радіо».
Більше деталей не розкрив.
«Ракурс» писав, що в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.
Поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», — повідомили 23 серпня в ГУР.
Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
В розвідці зазначають, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.
Згодом журналіст Юрій Бутусов писав, що українці вдарили по російському С-400 ракетою «Нептун».