Ракета «Нептун», фото: Адміністрація президента України

https://racurs.ua/ua/n186518-s-400-u-krymu-znyschyla-raketa-neptun-zmi.html

Ракурс

Російський радар повітряної розвідки 48Я6-К1 «Подлет» і пускова установка 5П85СМ2−0 С-400 у тимчасово окупованому Криму вчора, 23 серпня, були знищені влучання української крилатої ракети «Нептун».

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Про це повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місця перебування російського радара поряд із селом Оленівка у Криму. Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

Зазначається, що ВМС запрограмували маршрут та характеристики польоту ракети «Нептун», які забезпечили обхід російських систем спостереження. В результаті одна ракета над надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС «Подлет», попри на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та в Криму.

Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає і фіксує ураження російського радару, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону, ні по українській крилатій ракеті, — наголошує видання.

За інформацією видання, відповідна модифікація ракети «Нептун» була розроблена після початку повномасштабного російського вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: «Цензор.нет»