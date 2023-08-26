Усик развернул украинский флаг с изображением Бахмута перед битвой взглядов с Дюбуа

https://racurs.ua/n186598-usik-razvernul-ukrainskiy-flag-s-izobrajeniem-bahmuta-pered-bitvoy-vzglyadov-s-dubua.html

Ракурс

Боксер Олександр Усик розгорнув український прапор із зображенням Бахмута перед битвою поглядів із Дюбуа.

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Його підписали 11 бійців прикордонного загону та інших підрозділів ЗСУ. Також перед боєм боксер провів відкрите тренування у Вроцлаві, заспівав українською та станцював для вболівальників.

25 серпня Усик та Даніель Дюбуа провели битву поглядів на фінальній пресконференції перед боєм у Польщі.

Український чемпіон дивився в очі опоненту до останнього, британець зрештою відвів погляд.

Я вдячний своїй команді, своїй родині, своїй дружині, я люблю тебе, Катерино, своїй країні та українським солдатам, щиро дякую, — сказав Усик журналістам.

Бій відбудеться у Вроцлаві у ніч з 26 на 27 серпня.