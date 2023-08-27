россия сосредоточила 100 тыс. оккупантов в двух направлениях. Фото:

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Армія росії тримає майже 100 тис. своїх військових на Лиманському та Куп’янському напрямках.

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Крім того, на цих напрямках останнім часом значно зросла кількість ворожих обстрілів. Наприклад, станом на 26 серпня ворог здійснив 620 обстрілів позицій українських Сил оборони та завдав 15 авіаційних ударів. Про це керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш 27 серпня заявив в ефірі національного телемарафону.

Загалом, якщо дивитись на весь напрямок, то там знаходиться близько 100 тис. російських військовослужбовців, — заявив він.

Євлаш додав, що на Куп’янському напрямку знаходиться 45 тис. ворожих солдатів, а на Лиманському 48 — тис. окупаційних військ.

Нагадаємо, днями британська розвідка повідомляла, що російська федерація може готуватися до інтенсивного наступу на напрямку Куп’янськ-Лиман. Зараз окупанти продовжують здійснювати «дрібномасштабні атаки» на ділянці Куп’янськ-Лиман і проводять деякі обмежені локальні наступи.