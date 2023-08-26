Розвідка Британії: рф готується до інтенсивного наступу на вісь Куп’янськ-Лиман

https://racurs.ua/ua/n186571-rozvidka-brytaniyi-rf-gotuietsya-do-intensyvnogo-nastupu-na-vis-kup-yansk-lyman.html

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росія, ймовірно, готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп’янськ-Лиман. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 26 серпня у Твіттер.

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Контрнаступ Збройних сил України підвищив тиск на російські війська у Бахмуті та на півдні України. Попри це окупанти продовжували здійснювати «дрібномасштабні атаки» на північному сході, на ділянці Куп’янськ-Лиман, і провели деякі обмежені локальні наступи.

У міру того як Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає, що окупаційна армія рф спробує повернути ініціативу собі, перейшовши до наступальних дій оперативного рівня.

Куп’янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього, — вважає британська розвідка.

Там не виключають збільшення інтенсивності бойових дій впродовж наступних двох місяців. Ймовірною метою ворога є просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

Нагадаємо, загарбники активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Проте Збройні сили України відбивають атаки ворога. Згідно з останніми зведеннями Генштабу, загарбники не покидають намірів прорвати оборону ЗСУ, тому продовжують штурми, а також перегруповуються.