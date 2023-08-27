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Ракурс
«Вышки Бойко» в Черном море. Фото:

Важность «вышек Бойко» в Черном море для Украины и рф объяснила британская разведка

27 авг 2023, 14:21
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«Вишки Бойка» у Чорному морі мають не лише цінні ресурси, але є й стратегічними об'єктами.


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Разом з цими платформами стратегічно важливим є й острів Зміїний. Вони використовуються як передові бази для військ. Саме тому Україна та країна-агресор російська федерація б’ються за них. Про це 27 серпня Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Оскільки напруга в Чорному морі залишається високою, точилися сутички між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою, зазначили у відомстві.

У британській розвідці наголосили, що «вишки Бойка» та Зміїний можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця для посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності.

Як відомо, так звані вишки Бойка — це бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. У 2014 році росія захопила ці українські об'єкти. Крім газовидобутку, окупанти також використовують їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, нещодавно у територіальних водах України поблизу острова Зміїний і в районі «вишок Бойка» відбувся бій українського катера з російським винищувачем. Літак окупантів спробував атакувати українські військові судна, але отримав у відповідь ракету.

Источник: Ракурс


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