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Російські загарбники сьогодні, 27 серпня, близько 15.00 обстріляли центральну частину Херсона.
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Обстріл, ймовірно, здійснювався з артилерії. Про це повідомляють прес-служби Херсонської обласної прокуратури та Херсонської ОВА.
В результаті обстрілу:
- поранення, несумісні із життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці;
- у важкому стані госпіталізовано пораненого 51-річного чоловіка, за його життя борються медики;
- пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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