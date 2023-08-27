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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли центр Херсона, загинула жінка (ФОТО)

27 сер 2023, 17:10
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Російські загарбники сьогодні, 27 серпня, близько 15.00 обстріляли центральну частину Херсона.


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Обстріл, ймовірно, здійснювався з артилерії. Про це повідомляють прес-служби Херсонської обласної прокуратури та Херсонської ОВА.

В результаті обстрілу:

  • поранення, несумісні із життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці;
  • у важкому стані госпіталізовано пораненого 51-річного чоловіка, за його життя борються медики;
  • пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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