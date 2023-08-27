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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура
Рашисти обстріляли центр Херсона, загинула жінка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186620-rashysty-obstrilyaly-centr-hersona-zagynula-jinka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 серпня, близько 15.00 обстріляли центральну частину Херсона.
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Обстріл, ймовірно, здійснювався з артилерії. Про це повідомляють прес-служби Херсонської обласної прокуратури та Херсонської ОВА.
В результаті обстрілу:
- поранення, несумісні із життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці;
- у важкому стані госпіталізовано пораненого 51-річного чоловіка, за його життя борються медики;
- пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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