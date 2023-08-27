Російська авіація атакувала бомбами Херсонщину. Фото:

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Ракурс

Херсонська область 27 серпня була атакована російською авіацією.

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Ворожі літаки скинули керовані авіабомби на Херсон, Дар’ївку, Козацьке та Одрадокам’янку. Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

В ОВА додали, що 26 серпня росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, систем «Град» та безпілотників. Лише по Херсону прилетіли 36 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медзакладу, будівлю підприємства в Херсоні. Також снаряди вибухали на території національного парку та складських приміщень у Бериславському районі.

Внаслідок обстрілів одна особа загинула, а четверо дістали поранення.

Нагадаємо, 27 серпня російська армія з важкої артилерії обстріляла Нікопольський район, Марганець, а також Синельниківський район. Внаслідок ударів на одному з агропідприємств Славгородської громади виникла пожежа. Крім того, були пошкоджені два приватні будинки, декілька господарських будівель, гараж та трактор.