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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Защитники Украины поразили танк рашистов на Лиманском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186621-zaschitniki-ukrainy-porazili-tank-rashistov-na-limanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські військові знищили танк рашистів на Лиманському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зведена тактична група «Адам» на Лиманському напрямку уразила танк окупантів, — вказано в описі відео.
На відео можна побачити, як виявлений з повітря танк рашистів вражається дроном-камікадзе.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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