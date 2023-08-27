Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n186621-zaschitniki-ukrainy-porazili-tank-rashistov-na-limanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські військові знищили танк рашистів на Лиманському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зведена тактична група «Адам» на Лиманському напрямку уразила танк окупантів, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як виявлений з повітря танк рашистів вражається дроном-камікадзе.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.