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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Защитники Украины поразили танк рашистов на Лиманском направлении (ВИДЕО)

27 авг 2023, 17:26
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Українські військові знищили танк рашистів на Лиманському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зведена тактична група «Адам» на Лиманському напрямку уразила танк окупантів, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як виявлений з повітря танк рашистів вражається дроном-камікадзе.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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