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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Захисники України вразили танк рашистів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

27 сер 2023, 17:26
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Українські військові знищили танк рашистів на Лиманському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зведена тактична група «Адам» на Лиманському напрямку уразила танк окупантів, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як виявлений з повітря танк рашистів вражається дроном-камікадзе.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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