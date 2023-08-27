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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Захисники України вразили танк рашистів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186621-zahysnyky-ukrayiny-vrazyly-tank-rashystiv-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські військові знищили танк рашистів на Лиманському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зведена тактична група «Адам» на Лиманському напрямку уразила танк окупантів, — вказано в описі відео.
На відео можна побачити, як виявлений з повітря танк рашистів вражається дроном-камікадзе.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.