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Ночью россия выпустила по Украине шесть ракет, есть погибшие на Полтавщине
Ночью россия выпустила по Украине шесть ракет, есть погибшие на Полтавщинеhttps://racurs.ua/n186632-nochu-rossiya-vypustila-po-ukraine-shest-raket-est-pogibshie-na-poltavschine.htmlРакурс
Вночі росія випустила по Україні шість ракет.
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Армія рф атакувала Україну чотири крилатими ракетами «Калібр"та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Українські захисники знищили чотири з них.
Унаслідок ворожої атаки на Полтавщину загинули люди.
Двоє людей загинуло, ще двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів — повідомив керівник ОВА Лунін.
Росіяни повністю зруйнували виробничий цех.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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