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Ракурс
Вночі росія випустила по Україні шість ракет, є загиблі на Полтавщині

Вночі росія випустила по Україні шість ракет, є загиблі на Полтавщині

28 сер 2023, 08:29
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Вночі росія випустила по Україні шість ракет.


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Армія рф атакувала Україну чотири крилатими ракетами «Калібр"та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Українські захисники знищили чотири з них.

Унаслідок ворожої атаки на Полтавщину загинули люди.

Двоє людей загинуло, ще двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів — повідомив керівник ОВА Лунін.

Росіяни повністю зруйнували виробничий цех.

Джерело: Ракурс


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