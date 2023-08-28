Вночі росія випустила по Україні шість ракет, є загиблі на Полтавщині

Унаслідок ворожої атаки на Полтавщину загинули люди.

Двоє людей загинуло, ще двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів — повідомив керівник ОВА Лунін.