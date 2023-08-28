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Вночі росія випустила по Україні шість ракет, є загиблі на Полтавщині
Вночі росія випустила по Україні шість ракет, є загиблі на Полтавщиніhttps://racurs.ua/ua/n186632-vnochi-rosiya-vypustyla-po-ukrayini-shist-raket-ie-zagybli-na-poltavschyni.htmlРакурс
Вночі росія випустила по Україні шість ракет.
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Армія рф атакувала Україну чотири крилатими ракетами «Калібр"та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Українські захисники знищили чотири з них.
Унаслідок ворожої атаки на Полтавщину загинули люди.
Двоє людей загинуло, ще двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів — повідомив керівник ОВА Лунін.
Росіяни повністю зруйнували виробничий цех.