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Последствия авиакатастрофы Житомирской области 25 августа, фото: ДБР
Авиакатастрофа на Житомирщине — погибшим пилотам присвоены новые званияhttps://racurs.ua/n186664-aviakatastrofa-na-jitomirschine-pogibshim-pilotam-prisvoeny-novye-zvaniya.htmlРакурс
Трьом військовим пілотам, які загинули в авіакатастрофі у Житомирській області, котра сталася 25 серпня, присвоєні нові військові звання.
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Про це сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород, — зазначив Олещук.
Також він повідомив, що видав наказ про присвоєння військових звань:
- майору В’ячесляву Мінці — «підполковник»;
- майору Сергію Проказіну — «підполковник»;
- капітану Андрію Пільщикову — «майор».
- «На жаль, посмертно», — додав Олещук.
Нагадаємо, у ДБР назвали три версії причин авіакатастрофи на Житомирщині.
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