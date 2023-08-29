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Ракурс
Наслідки авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня, фото: ДБР

Авіакатастрофа на Житомирщині — загиблим пілотам присвоєні нові звання

29 сер 2023, 08:22
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Трьом військовим пілотам, які загинули в авіакатастрофі у Житомирській області, котра сталася 25 серпня, присвоєні нові військові звання.


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Про це сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород, — зазначив Олещук.

Також він повідомив, що видав наказ про присвоєння військових звань:

  • майору В’ячесляву Мінці — «підполковник»;
  • майору Сергію Проказіну — «підполковник»;
  • капітану Андрію Пільщикову — «майор».
  • «На жаль, посмертно», — додав Олещук.

Нагадаємо, у ДБР назвали три версії причин авіакатастрофи на Житомирщині.

Джерело: Ракурс


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