Наслідки авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n186664-aviakatastrofa-na-jytomyrschyni-zagyblym-pilotam-prysvoieni-novi-zvannya.html

Ракурс

Трьом військовим пілотам, які загинули в авіакатастрофі у Житомирській області, котра сталася 25 серпня, присвоєні нові військові звання.

.

Про це сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород, — зазначив Олещук.

Також він повідомив, що видав наказ про присвоєння військових звань:

майору В’ячесляву Мінці — «підполковник»;

майору Сергію Проказіну — «підполковник»;

капітану Андрію Пільщикову — «майор».

«На жаль, посмертно», — додав Олещук.

Нагадаємо, у ДБР назвали три версії причин авіакатастрофи на Житомирщині.