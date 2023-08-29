Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ватикан попытался объяснить заявление Папы Римского о "великой россии"

Ватикан попытался объяснить заявление Папы Римского о «великой россии»

29 авг 2023, 16:40
999

Святий Престол спробував пояснити скандальну заяву Папи Римського Франциска про «велику росію», яка викликала обурення в України. Очільник прес-центру Ватикану Маттео Бруні заявив, що «Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині рф, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів».


.

Чергова скандальна заява понтифіка пролунала під час відеоконференції з учасниками Дня російської молоді у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Папа Римський у виступі перед російською католицькою молоддю 25 серпня закликав її «не забувати про спадок… тієї імперії, великої, освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що саме імперіалістичною пропагандою Кремль «виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров