Ватикан спробував пояснити заяву Папи Римського про "велику росію"

https://racurs.ua/ua/n186679-vatykan-sprobuvav-poyasnyty-zayavu-papy-rymskogo-pro-velyku-rosiu.html

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Святий Престол спробував пояснити скандальну заяву Папи Римського Франциска про «велику росію», яка викликала обурення в України. Очільник прес-центру Ватикану Маттео Бруні заявив, що «Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині рф, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів».

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Чергова скандальна заява понтифіка пролунала під час відеоконференції з учасниками Дня російської молоді у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Папа Римський у виступі перед російською католицькою молоддю 25 серпня закликав її «не забувати про спадок… тієї імперії, великої, освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що саме імперіалістичною пропагандою Кремль «виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».