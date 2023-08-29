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Ракурс
Сильный пожар вспыхнул в районе трех вокзалов в москве - видео

Сильный пожар вспыхнул в районе трех вокзалов в москве (ВИДЕО)

29 авг 2023, 18:20
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В столиці країни-агресора росії 29 серпня спалахнула сильна пожежа в районі Комсомольської площі, де розташовані три вокзали.


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Очевидці повідомили про пожежу на Комсомольській площі. Відео спалаху опублікували в соцмережах. За попередніми даними, там горять складські приміщення.

Источник: Ракурс


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