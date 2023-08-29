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Сильный пожар вспыхнул в районе трех вокзалов в москве - видео
Сильный пожар вспыхнул в районе трех вокзалов в москве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186684-silnyy-pojar-vspyhnul-v-rayone-treh-vokzalov-v-moskve-video.htmlРакурс
В столиці країни-агресора росії 29 серпня спалахнула сильна пожежа в районі Комсомольської площі, де розташовані три вокзали.
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Очевидці повідомили про пожежу на Комсомольській площі. Відео спалаху опублікували в соцмережах. За попередніми даними, там горять складські приміщення.
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