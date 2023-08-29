Сильна пожежа спалахнула в районі трьох вокзалів у москві

https://racurs.ua/ua/n186684-sylna-pojeja-spalahnula-v-rayoni-troh-vokzaliv-u-moskvi-video.html

Ракурс

В столиці країни-агресора росії 29 серпня спалахнула сильна пожежа в районі Комсомольської площі, де розташовані три вокзали.

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Очевидці повідомили про пожежу на Комсомольській площі. Відео спалаху опублікували в соцмережах. За попередніми даними, там горять складські приміщення.