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Ракурс
Сильна пожежа спалахнула в районі трьох вокзалів у москві

Сильна пожежа спалахнула в районі трьох вокзалів у москві (ВІДЕО)

29 сер 2023, 18:20
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В столиці країни-агресора росії 29 серпня спалахнула сильна пожежа в районі Комсомольської площі, де розташовані три вокзали.


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Очевидці повідомили про пожежу на Комсомольській площі. Відео спалаху опублікували в соцмережах. За попередніми даними, там горять складські приміщення.

Джерело: Ракурс


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