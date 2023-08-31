В Европарламенте скепсис по поводу плана Зеленского изменить подследственность коррупционных дел с НАБУ в СБУ

https://racurs.ua/n186750-v-evroparlamente-skepsis-po-povodu-plana-zelenskogo-izmenit-podsledstvennost-korrupcionnyh-del.html

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У Європарламенті вважають пропозицію Володимира Зеленського прирівняти корупцію до держзради спробою позбавитися політичних опонентів. Це стосується можливої зміни підслідності таких справ з НАБУ до СБУ.

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Віце-голова делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон під час засідання комітетів Європарламенту заявила, що стурбована ймовірними змінами до українського законодавства.

Я розглядаю це як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій, — цитує фон Крамон «Дзеркало тижня».

Доповідач з питань України у Європейському Парламенті Міхаель Ґалер, хоч і назвав добрим знаком визнання складності проблеми корупції на високому рівні, також натякнув на те, що ініціатива президента є щонайменше сумнівною.

Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців, — зазначив Ґалер.

Раніше джерела ZN.UA у дипломатичних колах повідомили, що західні партнери України надзвичайно негативно сприйняли ідею Зеленського і визначили її як замах на незалежність антикорупційної системи країни.

Вони наголосили, що зміни до законодавства, якими на час дії воєнного стану корупцію прирівняють до держзради, дадуть можливість Офісу президента забирати великі антикорупційні розслідування з НАБУ до СБУ і таким чином захищати топ-корупціонерів, пов’язаних із владою.

Тексту законопроекту президента наразі не опублікували. ЗМІ писали, що одним з варіантів буде можливість вибору генеральним прокурором підслідності корупційних справ на суму понад 24 млн грн між Антикорупційним бюро та Службою безпеки України.