Своих детей им жаль, но не тебя - проект "Хочу жить" снял ролик для сдающихся в плен россиян

https://racurs.ua/n186761-svoih-detey-im-jal-no-ne-tebya-proekt-hochu-jit-snyal-rolik-dlya-sdauschihsya-v-plen-rossiyan.html

Ракурс

Проект «Хочу жить» показав новий ролик для росіян — про те, як здатися в полон і повернутися до своїх родин.

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«Хочу жить» — державний проект для добровільної здачі в полон.

У проекті нагадали росіянам, які прийшли до нас зі зброєю, що в Україні на них чекає страшна і болісна смерть, а єдиний шанс вижити — потрапити до полону.

Але в таку лотерею виграють не всі.