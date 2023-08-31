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Своих детей им жаль, но не тебя - проект "Хочу жить" снял ролик для сдающихся в плен россиян
Своих детей им жаль, но не тебя — проект «Хочу жить» снял ролик для сдающихся в плен россиянhttps://racurs.ua/n186761-svoih-detey-im-jal-no-ne-tebya-proekt-hochu-jit-snyal-rolik-dlya-sdauschihsya-v-plen-rossiyan.htmlРакурс
Проект «Хочу жить» показав новий ролик для росіян — про те, як здатися в полон і повернутися до своїх родин.
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«Хочу жить» — державний проект для добровільної здачі в полон.
У проекті нагадали росіянам, які прийшли до нас зі зброєю, що в Україні на них чекає страшна і болісна смерть, а єдиний шанс вижити — потрапити до полону.
Але в таку лотерею виграють не всі.
Не треба випробовувати долю — звертайтеся до нас. Добровільна здавання в полон через «Хочу жити» гарантує збереження життя та можливість розпочати нове життя у цивілізованій країні після закінчення війни. Авторам ролика дуже тонко вдалося показати нинішні російські реалії, чи не так? — прокоментували відео у проекті.