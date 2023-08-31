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Ракурс
Своїх дітей їм шкода, але не тебе - проект "Хочу жити" зняв ролик для росіян, які здаються у полон

Своїх дітей їм шкода, але не тебе — проект «Хочу жити» зняв ролик для росіян, які здаються у полон (ВІДЕО)

31 сер 2023, 21:57
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Проект «Хочу жить» показав новий ролик для росіян — про те, як здатися в полон і повернутися до своїх родин.


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«Хочу жить» — державний проект для добровільної здачі в полон.

У проекті нагадали росіянам, які прийшли до нас зі зброєю, що в Україні на них чекає страшна і болісна смерть, а єдиний шанс вижити — потрапити до полону.

Але в таку лотерею виграють не всі.

Не треба випробовувати долю — звертайтеся до нас. Добровільна здавання в полон через «Хочу жити» гарантує збереження життя та можливість розпочати нове життя у цивілізованій країні після закінчення війни. Авторам ролика дуже тонко вдалося показати нинішні російські реалії, чи не так? — прокоментували відео у проекті.

Джерело: Ракурс


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