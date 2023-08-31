Своїх дітей їм шкода, але не тебе - проект "Хочу жити" зняв ролик для росіян, які здаються у полон

https://racurs.ua/ua/n186761-svoyih-ditey-yim-shkoda-ale-ne-tebe-proekt-hochu-jyty-znyav-rolyk-dlya-rosiyan-yaki-zdautsya.html

Ракурс

Проект «Хочу жить» показав новий ролик для росіян — про те, як здатися в полон і повернутися до своїх родин.

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«Хочу жить» — державний проект для добровільної здачі в полон.

У проекті нагадали росіянам, які прийшли до нас зі зброєю, що в Україні на них чекає страшна і болісна смерть, а єдиний шанс вижити — потрапити до полону.

Але в таку лотерею виграють не всі.