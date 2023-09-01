Последствия обстрела города Середина-Буда, фото: Офис генпрокурора

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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, близько 12.00 обстріляли з артилерії, розташованої на території рф, місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок російського обстрілу четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення.

Також було пошкоджено:

16 багатоквартирних будинків;

12 приватних домогосподарств;

обʼєкт критичної інфраструктури;

п’ять адмінбудівель та установ;

три заклади освіти;

магазини;

транспортні засоби.

Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян, — наголошують у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).