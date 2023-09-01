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Последствия обстрела города Середина-Буда, фото: Офис генпрокурора
Рашисты обстреляли город на Сумщине из артиллерии, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n186782-rashisty-obstrelyali-gorod-na-sumschine-iz-artillerii-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, близько 12.00 обстріляли з артилерії, розташованої на території рф, місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок російського обстрілу четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення.
Також було пошкоджено:
- 16 багатоквартирних будинків;
- 12 приватних домогосподарств;
- обʼєкт критичної інфраструктури;
- п’ять адмінбудівель та установ;
- три заклади освіти;
- магазини;
- транспортні засоби.
Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян, — наголошують у відомстві.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).