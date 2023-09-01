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Ракурс
Наслідки російського обстрілу міста Середина-Буда, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти обстріляли місто на Сумщині з артилерії, є поранені (ФОТО)

1 вер 2023, 18:15
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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, близько 12.00 обстріляли з артилерії, розташованої на території рф, місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок російського обстрілу четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення.

Також було пошкоджено:

  • 16 багатоквартирних будинків;
  • 12 приватних домогосподарств;
  • обʼєкт критичної інфраструктури;
  • п’ять адмінбудівель та установ;
  • три заклади освіти;
  • магазини;
  • транспортні засоби.

Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян, — наголошують у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу міста Середина-Буда, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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