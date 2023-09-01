Уничтожение складов рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n186785-vsu-udarili-po-skladam-okupantov-v-dolomitnom-video.html

Ракурс

Збройні сили України вдарили по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів російських військ у селищі Доломітне Донецької області.

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Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.