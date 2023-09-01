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Збройні сили України вдарили по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів російських військ у селищі Доломітне Донецької області.
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Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
Близько 9.00 ЗСУ завдали успішного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у Доломітному Донецької області, — вказано в повідомленні.
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