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Уничтожение складов рашистов, скриншот видео

ВСУ ударили по складам окупантов в Доломитном (ВИДЕО)

1 сен 2023, 19:58
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Збройні сили України вдарили по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів російських військ у селищі Доломітне Донецької області.


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Відповідне відео сьогодні, 1 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Близько 9.00 ЗСУ завдали успішного удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у Доломітному Донецької області, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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