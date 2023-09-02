россия пытается отвлечь украинские силы от контрнаступления под Ореховым на свое наступление на Купянск, но рискует распылить силы

https://racurs.ua/n186801-rf-pytaetsya-otvlech-ukrainskie-sily-ot-kontrnastupleniya-pod-orehovym-na-svoe-nastuplenie.html

Ракурс

Новий звіт британської військової розвідки в мережі X (Твіттер), присвячений прориву рубежу російської оборони під Оріховим та паралельному російському наступу на Куп’янськ.

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Про те, що українська армія підійшла до першої головної лінії російської оборони на півдні країни, британська розвідка говорить без жодних застережень. Українцям на цій ділянці протистоїть 58-а загальновійськова армія та окремі частини російських ВДВ.

Цими силами росія намагається стримати український наступ і при цьому продовжує власний наступ на півночі, спрямований на Куп’янськ. Під Куп’янськом росія, ймовірно, намагається змусити Україну відвернути сили з півдня та перекинути їх на північ.

З червня, коли почався український контрнаступ, російські війська досягли деяких скромних успіхів на куп’янському напрямку, тому, з високою ймовірністю, російська армія продовжить тримати на цій ділянці сили та кошти, вважає британська розвідка.

Але цим росія ризикує розпорошити власні сили, коли їй потрібно концентрувати їх для відображення українського прориву, зазначають військові аналітики.