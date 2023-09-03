Кремль не ожидал, что ВСУ прорвут первую линию — командующий Тарнавский

За його словами, наразі українські війська розширюють фронт прориву в обидві сторони. У центрі наступу ЗСУ закінчують знищення частин ворога, які прикривають відступ військ рф за другу лінію оборони.

Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію. Російські війська просто стояли і чекали на українську армію, відстрілюючи техніку снарядами та дронами, але тепер цей бар'єр подоланий, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а ми повернули після розмінування на полі бою свої танки та іншу бронетехніку, — сказав Тарнавський.

За його словами, противник підтягує резерви не лише з України, а й із росії.

Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше та швидше. У нас все попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій. На жаль, евакуацію поранених було ускладнено. І це теж уповільнювало наш поступ. На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цієї лінії оборони, — кже український командир.

Армія рф готувалася до наступу українців понад рік. Щойно там з’являлася якась техніка, вони одразу ж починали її обстрілювати та знищувати. Тарнавський вважає, що між першою та другою лінією захисту дуже велика різниця — друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.