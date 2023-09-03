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Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію - командувач Тарнавський
Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію — командувач Тарнавськийhttps://racurs.ua/ua/n186835-kreml-ne-ochikuvav-scho-zsu-prorvut-pershu-liniu-komanduvach-tarnavskyy.htmlРакурс
Українська армія перебуває між першою та другою лініями оборони рф на Запорізькому напрямку.
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Про це розповів командувач оперативного напрямку «Таврія» Олександр Тарнавський для The Guardian.
Розмінування відбувалось лише піхотою і лише вночі. Рашисти витратили 60% сил і часу, а саме більш як рік на замінування першої лінії та лише по 20% — на другу і третю. Адже не очікували, що ЗСУ підійдуть так близько, — сказав Тарнавський.
За його словами, наразі українські війська розширюють фронт прориву в обидві сторони. У центрі наступу ЗСУ закінчують знищення частин ворога, які прикривають відступ військ рф за другу лінію оборони.
Кремль не очікував, що ЗСУ прорвуть першу лінію. Російські війська просто стояли і чекали на українську армію, відстрілюючи техніку снарядами та дронами, але тепер цей бар'єр подоланий, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а ми повернули після розмінування на полі бою свої танки та іншу бронетехніку, — сказав Тарнавський.
За його словами, противник підтягує резерви не лише з України, а й із росії.
Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше та швидше. У нас все попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій. На жаль, евакуацію поранених було ускладнено. І це теж уповільнювало наш поступ. На мою думку, росіяни вважали, що українці не пройдуть цієї лінії оборони, — кже український командир.
Армія рф готувалася до наступу українців понад рік. Щойно там з’являлася якась техніка, вони одразу ж починали її обстрілювати та знищувати. Тарнавський вважає, що між першою та другою лінією захисту дуже велика різниця — друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.
Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших та найкращих. Тож тепер ми маємо сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Як би нам усім не було тяжко, — констатував Тарнавський.