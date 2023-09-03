Ракурсhttps://racurs.ua/
ГСЧС показала последствия ночной атаки россиян "шахедами" на порт
ГСЧС показала последствия ночной атаки россиян «шахедами» на порт (ФОТО)https://racurs.ua/n186837-gschs-pokazala-posledstviya-nochnoy-ataki-rossiyan-shahedami-na-port-foto.htmlРакурс
Російські терористи продовжують бити по припортовій інфраструктурі в надії, що їм вдасться спровокувати продовольчу кризу та голод у світі.
.
В ДСНС показали кадри ліквідації наслідків влучання у припортову інфраструктуру Одещини.
Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані — повідомили в ОВА.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у своїх соцмережах, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів рф.
Уночі Телеграм-канали повідомляли про рух «мопедів» у бік порту Рені.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські війська запустили кілька хвиль атак ударними БпЛА Shahed-136/131 по південних районах Одеської області.
Усього з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія) запустили 25 ударних безпілотників. 22 «шахеди» знищила українська ППО.
Уночі повідомляли, що «шахеди» прямують у бік Рені, де росіяни раніше вже атакували річковий порт на Дунаї та зерносховища після виходу із зернової угоди.
Один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку — знищення російського ВПК. Він не здатен функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь. Після знищення російського ВПК розгром російських військ буде остаточним, — так прокоментував нічні удари голова ОП Андрій Єрмак.