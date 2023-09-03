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Ракурс
ГСЧС показала последствия ночной атаки россиян "шахедами" на порт

ГСЧС показала последствия ночной атаки россиян «шахедами» на порт (ФОТО)

3 сен 2023, 10:07
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Російські терористи продовжують бити по припортовій інфраструктурі в надії, що їм вдасться спровокувати продовольчу кризу та голод у світі.


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В ДСНС показали кадри ліквідації наслідків влучання у припортову інфраструктуру Одещини.

Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані — повідомили в ОВА.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у своїх соцмережах, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів рф.

Уночі Телеграм-канали повідомляли про рух «мопедів» у бік порту Рені.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські війська запустили кілька хвиль атак ударними БпЛА Shahed-136/131 по південних районах Одеської області.

Усього з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія) запустили 25 ударних безпілотників. 22 «шахеди» знищила українська ППО.

Уночі повідомляли, що «шахеди» прямують у бік Рені, де росіяни раніше вже атакували річковий порт на Дунаї та зерносховища після виходу із зернової угоди.

Один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку — знищення російського ВПК. Він не здатен функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь. Після знищення російського ВПК розгром російських військ буде остаточним, — так прокоментував нічні удари голова ОП Андрій Єрмак.

Источник: Ракурс


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