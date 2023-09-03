ДСНС показала наслідки нічної атаки росіян "шахедами" на порт

https://racurs.ua/ua/n186837-dsns-pokazala-naslidky-nichnoyi-ataky-rosiyan-shahedamy-na-port-foto.html

Ракурс

Російські терористи продовжують бити по припортовій інфраструктурі в надії, що їм вдасться спровокувати продовольчу кризу та голод у світі.

.

В ДСНС показали кадри ліквідації наслідків влучання у припортову інфраструктуру Одещини.

Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані — повідомили в ОВА.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у своїх соцмережах, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів рф.

Уночі Телеграм-канали повідомляли про рух «мопедів» у бік порту Рені.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські війська запустили кілька хвиль атак ударними БпЛА Shahed-136/131 по південних районах Одеської області.

Усього з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія) запустили 25 ударних безпілотників. 22 «шахеди» знищила українська ППО.

Уночі повідомляли, що «шахеди» прямують у бік Рені, де росіяни раніше вже атакували річковий порт на Дунаї та зерносховища після виходу із зернової угоди.