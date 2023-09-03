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Ракурс
Зеленский намеком прокомментировал арест Коломойского

Зеленский намеком прокомментировал арест Коломойского

3 сен 2023, 11:27
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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні натяком прокоментував арешт Ігоря Коломойського.


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Президент розкритикував тих, «хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила».

Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну — кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися. Закон повинен працювати, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, увечері 2 вересня Шевченківський суд Києва заарештував Коломойськогоза підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

Бізнесмен може вийти під заставу понад півмільярда гривень, але адвокати заявили, що оскаржуватимуть цю суму та сам арешт.

Источник: Ракурс


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