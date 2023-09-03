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Зеленський натяком прокоментував арешт Коломойського
Зеленський натяком прокоментував арешт Коломойськогоhttps://racurs.ua/ua/n186840-zelenskyy-natyakom-prokomentuvav-aresht-kolomoyskogo.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні натяком прокоментував арешт Ігоря Коломойського.
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Президент розкритикував тих, «хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила».
Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну — кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися. Закон повинен працювати, — заявив Зеленський.
Нагадаємо, увечері 2 вересня Шевченківський суд Києва заарештував Коломойського за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.
Бізнесмен може вийти під заставу понад півмільярда гривень, але адвокати заявили, що оскаржуватимуть цю суму та сам арешт.