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Ракурс
Зеленський натяком прокоментував арешт Коломойського

Зеленський натяком прокоментував арешт Коломойського

3 вер 2023, 11:27
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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні натяком прокоментував арешт Ігоря Коломойського.


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Президент розкритикував тих, «хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила».

Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну — кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися. Закон повинен працювати, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, увечері 2 вересня Шевченківський суд Києва заарештував Коломойського за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.

Бізнесмен може вийти під заставу понад півмільярда гривень, але адвокати заявили, що оскаржуватимуть цю суму та сам арешт.

Джерело: Ракурс


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