ГУР показало российского пилота, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8

https://racurs.ua/n186841-gur-pokazalo-rossiyskogo-pilota-peregnavshego-v-ukrainu-vertolet-mi-8.html

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Головне управління розвідки (ГУР) показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ. Операція отримала назву «Синиця».

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Разом з пілотом на борту знаходилось два члени екіпажу, їх ліквідували бійці ГУР. Відповідне відео оприлюднило ГУР на своєму YouTube-каналі. Це анонс документального фільму «Збиті льотчики росії».

Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лиш питання часу, — заявив пілот.

Нагадаємо, у липні 2023 року в рамках спецоперації, яка тривала шість місяців, вдалося захопити російський гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив.

Операція отримала назву «Синиця». Разом з пілотом на борту знаходилось два члени екіпажу, їх ліквідували бійці ГУР.

Борт здійснив посадку біля населеного пункту Полтава, що на Харківщині. Пілот перебуває в Україні разом зі своєю сім'єю, яку завчасно вивезли з росії.

Захоплений гелікоптер входив до складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку (в/ч 12739), що базується в аеропорту Толмачево.