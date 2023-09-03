Понимают, что идет зима, но не уезжают - в прифронтовой Авдеевке до сих пор остаются 1,7 тыс. жителей

https://racurs.ua/n186847-ponimaut-chto-idet-zima-no-ne-uezjaut-v-prifrontovoy-avdeevke-do-sih-por-ostautsya-1-7-tys.html

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У прифронтовій Авдіївці у Донецькій області досі залишаються 1 тис. 662 мешканці

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Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

За його словами, евакуація проходить дуже складно, люди не хочуть виїжджати.

Люди розуміють, що зима скоро і самі ж говорять, що цю зиму в місті вже навряд чи переживуть. І коли ми пропонуємо виїжджати вже зараз, то, на жаль, виїжджають не дуже активно, — зазначив Барабаш.

Він також зазначив, що в місті офіційно залишається одна дитина. Але її не можуть знайти вже близько чотирьох місяців — батьки ховають її.

Авдіївка залишається однією із найгарячіших точок на Сході. Місто знаходиться під постійними обстрілами. У місті відсутнє газо-, тепло-, водо- та електропостачання.

До 2014 року в Авдіївці проживало 40 тис. людей.

Біля авдіївської «промки» живуть близько 90 людей. Цю частину Авдіївки, що примикає до тимчасово окупованої території, називають «старою». Тут, біля промзони, бої не стихають вже 9 років. У приватному секторі продовжують жити люди.