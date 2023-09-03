Рашисты вывели в Черное море корабль с восемью «калибрами»

В Черное море выведен малый ракетный корабль проекта «Буян-М», фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n186855-rashisty-vyveli-v-chernoe-more-korabl-s-vosemu-kalibrami.html

Ракурс

росія вивела на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель проекту «Буян-М», спорядження якого сягає восьми крилатих ракет «Калібр».

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Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно, — наголошується в повідомленні.

Вранці сьогоднішнього дня носіїв «калібрів» у Чорному морі не спостерігалося.